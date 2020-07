Oreto, coltivazione di canapa

Indagini per individuare i responsabili.

PALERMO- I carabinieri hanno trovato nelle sponde del fiume Oreto a Palermo una coltivazione di canapa indiana. Le piante sono state trovate all’altezza di via Ponte Corleone. Complessivamente sono state sequestrate 51 piante alte tra i due e i quattro metri. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili della coltivazione.(ANSA).