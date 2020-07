Salvini, la busta da Catania

CATANIA- La Procura di Catania, a quanto si apprende, ha chiesto l’archiviazione per Matteo Salvini sul caso della nave Gregoretti. La richiesta è stata inviata al Tribunale dei ministri di Catania ed è stata notificata al leader della Lega. E Salvini, qualche minuto fa, ha pubblicato una foto su facebook che lo ritraeva con la notifica della Procura. “Sabato pomeriggio, a casa coi bimbi a fare i compiti e guardare i cartoni, suonano alla porta e ti consegnano una busta chiusa che arriva dalla Procura di Catania… Mah… Che dite, buone o cattive notizie? La apriamo insieme più tardi e ne parliamo. Paura? Di niente e di nessuno!”, ha scritto l’ex ministro dell’Interno. (ansa)

Aggiornamento

La Procura distrettuale di Catania ha avanzato richiesta motivata di archiviazione per Matteo Salvini sul caso della nave Gregoretti. Lo dice lo stesso leader della Lega aprendo la lettera della Procura catanese da lui ricevuta oggi. “La Procura ha detto che ho ragione”, sostiene Salvini, aggiungendo che il reato che gli veniva contestato era quello di sequestro di persona. “Sul caso della nave Gregoretti sono pronto a tutto, anche se il tribunale dei ministri, come accaduto per il caso nave Diciotti, chiederà il processo”, ha aggiunto. (ANSA)