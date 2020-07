VITTORIA (RAGUSA) – Terribile incidente stradale nel pomeriggio in pieno centro a Vittoria, in provincia di Ragusa. Un giovane a bordo di un Bmw bianca ha perso il controllo del mezzo e ha terminato la sua corsa contro una struttura di piazza Calvario, a pochi metri dalla chiesa. In quel momento stavano per uscire dalla messa decine di fedeli, ma per fortuna nessuno è rimasto coinvolto nell’impatto. Per precauzione, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Ancora da accertare le cause dell’incidente.