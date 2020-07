Al Centro-Nord temperature stabili su tutti i settori, massime tra 22 e 27°C. Temperature massime in sensibile calo nelle Alpi e in Sardegna, in rialzo al Nordovest, in ulteriore aumento sul medio adriatico al Sud e sulla Sicilia: sull’isola non si escludono picchi vicini ai 35°C. Venti in prevalenza moderati su tutti i mari, di Scirocco su basso Adriatico e Ionio, occidentali su quelli di Ponente.

LUNEDI’ 23 SETTEMBRE: Al Nord ancora piogge al mattino su parte del Nordovest, ma con schiarite dal pomeriggio, peggiora al Nordest con rovesci e temporali. Temperature in lieve calo, massime tra 20 e 23 °C. Al Centro instabile con rovesci e temporali sulle aree peninsulari, locali piovaschi su Ovest Sardegna, asciutto invece altrove. Temperature stabili, massime tra 20 e 25°C. Al Sud qualche rovescio su Campania, Puglia e basso Tirreno, asciutto altrove con transito di innocue velature. Temperature in lieve rialzo, massime tra 25 e 30°C.

MARTEDI’ 24 SETTEMBRE Al Nord l’anticiclone garantisce tempo stabile e soleggiato ovunque, salvo isolati rovesci diurni sulle Alpi occidentali. Temperature in generale aumento, massime tra 22 e 25 °C. Al Centro cielo generalmente nuvoloso al mattino sul medio Adriatico, poco nuvoloso ovunque nel corso del pomeriggio. Temperature in aumento ovunque, massime tra 23 e 27 °C. Al Sud tempo stabile, salvo qualche isolato rovescio sulla Puglia. Più sole altrove con tempo asciutto. Temperature in calo su tutti i settori, massime tra 22 e 26°C.

MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE Al Nord spiccata variabilità con rovesci tra Liguria, Lombardia, Emilia e regioni di Nordest, meglio altrove con tempo asciutto. Temperature stazionarie, massime tra 22 e 25°C. Al Centro irregolarmente nuvoloso con acquazzoni sparsi, locali fenomeni temporaleschi sul Lazio. Temperature senza particolari variazioni con massime tra 23 e 26°C. Al Sud qualche rovescio su Campania, Basilicata, Gargano e Calabria tirrenica, meglio altrove con tempo asciutto.