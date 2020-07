MESSINA – Nella tarda serata di ieri un ragazzo è stato ferito a colpi di pistola nella zona di Bisconte, a Messina. Il giovane, P.M., 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un proiettile mentre si trovava nei pressi di un’abitazione. Sono stati esplosi diversi colpi di pistola, uno dei quali lo ha ferito ad una gamba.

Chi ha fatto fuoco è poi fuggito facendo perdere le proprie tracce. Il ventiquattrenne è stato trasportato in ospedale, secondo i medici non è in pericolo di vita. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, diverse le ipotesi al vaglio degli investigatori per chiarire, tra l’altro, se chi ha sparato volesse uccidere o soltanto lanciare un avvertimento.