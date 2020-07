Forze dell’ordine, decreto

Si avvicina il via libera per lo sblocco di quasi 12 mila posti di lavoro nelle forze dell’ordine. Varato dal precedente governo il 4 settembre, il decreto che autorizza a procedere a 11.950 assunzioni è stato pubblicato sul sito del ministero per la Pubblica amministrazione. Ancora, però, l’iter del provvedimento non è concluso: sarà decisiva la registrazione alla Corte dei conti.

Nel dettaglio, le assunzioni riguardano 4.538 ingressi nei carabinieri, 3.314 nella polizia di Stato, 1.900 nella guardia di finanza, 1.440 nella polizia penitenziaria e 938 tra i vigili del fuoco.

La maggior parte delle assunzioni rientra nel turn over della pubblica amministrazione, a cui si aggiungono anche 1.657 immatricolazioni straordinarie. In una nota, il dipartimento della Funzione pubblica comunica che il decreto “consentirà nel mese di ottobre alle amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di effettuare circa 1.700 assunzioni straordinarie a tempo indeterminato con risorse a valere sui risparmi da cessazione per il 2018. A questa cifra si aggiungono oltre 10 mila nuovi posti legati al normale turn over”.

Le assunzioni cominceranno a ottobre. Dal primo del mese si procederà a 1.043 immatricolazioni straordinarie per guardia di finanza, polizia di Stato, polizia penitenziaria, carabinieri e vigili del fuoco “per un onere, a regime nel 2025, pari a 45,6 milioni di euro”, spiega il dipartimento. Dal 23 ottobre poi sarà possibile assumere altre 614 unità per una spesa a regime di 26,7 milioni di euro; la spesa sale a 30,4 milioni considerando gli 86 posti su 100 totali autorizzati dal primo marzo scorso per la polizia penitenziaria.

“Aspettiamo la chiusura dell’iter e contiamo così di dare un segnale importante alle forze di sicurezza e ai vigili del fuoco – dice il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone –, i nostri angeli custodi che soffrono una cronica carenza di organico. La loro opera, giorno dopo giorno, è fondamentale per l’incolumità e il benessere di tutti noi”. La notizia è stata diffusa anche dal premier Giuseppe Conte, che su Twitter esulta: “Sbloccati 12mila posti nelle forze dell’ordine. Si tratta di nuove assunzioni per carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili del fuoco e polizia penitenziaria. L’attenzione al settore e la sicurezza dei cittadini rimangono una priorità per il governo”.