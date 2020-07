PALERMO – Un palermitano di 49 anni è stato arrestato dalla polizia per avere ferito con un coltello la moglie al volto e alle braccia. Nella lite le ha anche rotto un dente. E’ accaduto in via Roberto Indovina al Villaggio Santa Rosalia.

L’uomo si è scagliato contro la donna e l’ha colpita al naso, alla guancia e poi alle braccia. Poi ha cercato di fare perdere le sue tracce. I vicini hanno chiamato il 118 e la Polizia. La donna è stata portata all’ospedale Civico. I medici le hanno suturato le ferite. La prognosi è di circa 30 giorni.

(ANSA).