Elena Battaglia Giorgianni nata a Palermo nel 1948 e morta a Palermo nel 2010, sposata con Vittorio Giorgianni ha avuto due figli: Gabriele e Gloria Giorgianni. Storica commerciante proprietaria del negozio di abbigliamento “Battaglia Esquire Fashion” in via Ruggero Settimo (venduto qualche anno prima della sua morte), situato nel salotto della città, è stato uno dei negozi più frequentati di Palermo.

Aperto dal padre di Elena, Amedeo Battaglia e dal fratello Enzo nel 1938 ha resistito fino al 2007 avendo sempre una conduzione familiare (prima i due fratelli Battaglia, poi Amedeo con le figlie Mariagrazia ed Elena che lo hanno gestito subito dopo la sua morte e poi negli ultimi 15 anni è andato avanti sotto la gestione unica di Elena Battaglia che lo ha portato avanti da sola).

La Camera di Commercio ha inserito questo negozio tra i negozi storici della città di Palermo. Nonostante il suo fosse un negozio di gran moda, che vestiva la classe dirigente e la borghesia palermitana, Elena Battaglia non ha mai dimenticato i più deboli; era anche infatti la Presidente e la mediatrice familiare del consultorio “La Casa”, associazione che si occupa di servizi sociale, all’interno della quale per anni Elena Battaglia ha svolto con abnegazione attività di volontariato aiutando spesso persone in difficoltà. Tra le sue passioni, lo studio, la musica classica, la pittura.

I suoi ultimi pensieri sono raccolti nel piccolo libro “L’altra faccia del dolore” (che la cognata Elvira Giorgianni Sellerio – sorella maggiore di Vittorio Giorgianni – ha voluto fortemente pubblicare) realizzato da lei iniziando a scrivere direttamente e poi dettando parola per parola nonostante la malattia le spezzasse il respiro sempre più di frequente, nonostante la fatica e la stanchezza del corpo ogni giorno diventassero più difficili da combattere. Il volume verrà presentato a Palermo, a Palazzo Branciforte il 25 settembre alle 19. Dopo i saluti del Prefetto di Palermo Antonella De Miro, del Rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari e del Group Manager Fineco Agostino Pellegrino, previsti gli interventi di Salvatore Corrao – Direttore dell’Unità di Medicina interna dell’Ospedale Civico di Palermo; di Gloria Giorgianni, produttrice televisiva e figlia di Elena Battaglia; e di Giuseppe Antoci, presidente onorario della Fondazione Caponnetto. Modererà l’evento Vincenzo Antonelli, docente dell’Università Cattolica Sacro Cuore.