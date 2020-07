PALERMO – L’offerta specialistica nelle Madonie si arricchisce di due nuovi ambulatori di cardiologia: il primo è stato attivato martedì scorso ad Alimena (nel Presidio dell’Asp di via Calabrese), mentre il secondo entrerà in funzione domani a Polizzi Generosa (in via Vinciguerra). Sono aperti due volte al mese: il martedì (a settimane alterne) dalle ore 8.30 alle 11.30. Le visite possono essere prenotate tramite il sistema CUP Aziendale. I due nuovi ambulatori di cardiologia si vanno ad aggiungere a quelli, già, attivati in precedenza nei Comuni di Gangi e Castellana Sicula, presidi che si integrano e completano l’offerta sanitaria del poliambulatorio distrettuale di Petralia Sottana e degli ambulatori specialistici dell’Ospedale “Madonna dell’Alto”. Le prestazioni erogate negli ambulatori “decentrati” verranno implementate, entro l’anno, con l’ecocardiografia, esame che viene garantito da tempo nel Poliambulatorio distrettuale ed all’Ospedale di Petralia Sottana.