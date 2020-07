PALERMO – Sono stati stabilizzati i 14 precari del Comune di Pollina. Lo rende noto Salvatore Badami coordinatore provinciale della Cisl Fp Palermo Trapani che ha seguito l’iter che ha portato alla trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. “Sono particolarmente soddisfatta che oggi si chiuda la lunga pagina del precariato del Comune di Pollina – ha commentato il sindaco Magda Culotta – finalmente i nostri lavoratori non vivranno più nell’incertezza del domani nell’attesa di proroghe contrattuali. Sono felice che questo risultato sia stato raggiunto con il lavoro della mia amministrazione in sinergia con i funzionari che hanno seguito la procedura e le sigle sindacali”. “Il nostro impegno – ha commentato Badami – è quello di dare certezze per il futuro a questi lavoratori garantendo un miglioramento dei servizi ai cittadini”.(ANSA).