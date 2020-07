Il colpo in via Pipitone Federico sabato a mezzogiorno

PALERMO – La polizia ha arrestato Carmelo Trifirò, 37enne pluripregiudicato del Villaggio Santa Rosalia, per rapina. Sabato, intorno alle 12, Trifirò avrebbe sottratto la borsa contenente 65 euro di un’anziana signora in via Pipitone Federico. L’uomo è fuggito a piedi ed è stato ritrovato dagli uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico all’interno di un autobus fermo al capoliea di piazza Matteo Boiardo. Trifirò corrispondeva alla descrizione del rapinatore fatta dalla vittima; è stato, quindi, fatto scendere e sottoposto a perquisizione che ha portato al rinvenimento della cifra sottratta alla donna, corrispondente anche per taglio di banconote. Dentro un cestino della zona, gli agenti hanno poco dopo ritrovato anche il borsello dell’anziana, contenente documenti ed effetti personali. Trifirò, che risultava per altro già sottoposto alla misura dell’Obbligo di Presentazione alla polizia giudiziaria, è stato tratto in arresto e portato presso la Casa Circondariale “Lorusso”.