PALERMO – Completati i lavori di sistemazione a verde della piazza Bottego fra via Napoli e via Roma. Liberata a luglio del 2018 da un cantiere abusivo, nella piazza erano stati eseguiti dei primi lavori di sistemazione con l’installazione di elementi di arredo urbano. Adesso, a cura dell’area del decoro urbano, arriva un prato verde, alcune piante e la sistemazione complessiva. Per l’assessore Fabio Giambrone, “è un piccolo ma significativo intervento di recupero che restituisce ad una piacevole fruizione uno spazio cittadino che era stato negato per anni. Confidiamo nella sensibilità e attenzione dei commercianti e residenti che ci auguriamo contribuiscano con la loro presenza a mantenere questo spazio pulito e vivibile”.