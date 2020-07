WhatsApp, ancora a

L’uso quotidiano dell’applicazione di messaggistica WhatsApp nasconde diverse insidie, ma dietro a una in particolare ci sono proprio gli sviluppatori stessi: nonostante le dovute e ripetute attenzioni alla sicurezza degli utenti, ai programmatori continua a sfuggire una falla importante.

A causa di un bug presente in WhatsApp Web è possibile spiare tutte le conversazioni di un utente, e in tempo reale. Tutto si basa sull’accesso al servizio col quale l’applicazione si rende disponibile sul computer: basta inquadrare un codice sullo schermo del pc con la fotocamera del cellulare, e si ottiene una copia esatta di tutte le chat. Per sfruttare l’anomalia quindi sarebbe sufficiente avere a disposizione il cellulare che si vuole registrare, effettuare l’accoppiamento col pc e non intervenire più in alcun modo.

Negli anni, WhatsApp è stato reso più sicuro con importanti novità nel campo della sicurezza dell’utente; l’apertura dell’app tramite riconoscimento facciale e la crittografia delle chat, però, non hanno in alcun modo a che vedere con il bug degli ‘spioni’.