PALERMO – Vacilla il fronte del coordinamento delle associazioni datoriali di categoria, costituito da quindici sigle del commercio e dell’artigianato, con l’obiettivo di affrontare i problemi della città attraverso il confronto con l’amministrazione comunale. Confesercenti e Confimprese adesso puntano il dito contro il coordinamento. “La confusione che si è creata tra le associazioni datoriali in merito alla condivisione di un comunicato stampa da inviare ai media, che ci fa prendere atto del fatto che il coordinamento non esiste più – afferma Francesca Costa, presidente di Confesercenti Palermo – Quest’ultimo, non è chiaramente in grado di decidere in modo unitario il da farsi, né di prendere iniziative che riguardano le problematiche delle imprese palermitane. Confesercenti Palermo da questo momento, pur essendo disponibile al dialogo con le altre associazioni, farà sentire la propria voce, se servirà, anche autonomamente”. Più diretto il presidente di Confimprese Palermo, Giovanni Felice, che afferma di essere “uscito dal coordinamento delle imprese perché sono venuti meno i presupposti che avevano portato alla sua creazione: una visione collegiale dei temi da affrontare con una strategia comune”. “Nel tempo – conclude Felice – si sono centralizzate le scelte sui temi e le modalità di ‘ingaggio’ nel rapporto con l’amministrazione”. (ANSA).