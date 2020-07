PALERMO – “Chiediamo doverose garanzie e impegni rispetto alla comunicazione del crono-programma dei lavori e alle modalità di svolgimento dei cantieri cittadini per dare alle aziende l’opportunità di programmare la loro attività, limitando il più possibile i rischi d’impresa considerato l’impatto dirompente che questi lavori hanno avuto e avranno sulle aziende situate in prossimità e in corrispondenza dei cantieri”. Si chiude così una lettera, inviata al sindaco di Palermo Leoluca Orlando e per conoscenza al prefetto di Palermo Antonella De Miro, dalla presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio: nella lettera si preannuncia “la tempestiva convocazione di un’assemblea alla quale si invitano il sindaco, l’amministrazione comunale e tutti i soggetti competenti per illustrare in modo dettagliato lo stato dell’arte e le prospettive future, “nell’ottica di una rinnovata collaborazione”. La lettera prende spunto dai nuovi lavori, dei quali si è avuta notizia solo dalla stampa, che prenderanno il via il primo ottobre a ridosso della centralissima Piazza Ruggiero Settimo. (ANSA).