Congelato l’avvicinamento di Daniela Cardinale a Italia viva. La deputata nissena uscita dal gruppo del Pd non è entrata nei nuovi gruppi parlamentari di fuoriusciti messo su dall’ex premier. Una frenata che non è passata inosservata. Totò Cardinale, padre di Daniela e fondatore di Sicilia Futura, un movimento che nella scorsa legislatura si mosse come una sorta di falange pararenziana, aveva espresso parole di entusiasmo per il progetto neocentrista del senatore toscano, prospettando l’adesione sua e della figlia anche in un’intervista a Livesicilia. Ma ora Cardinale frena. “C’è stato un cordialissimo confronto tra mia figlia ed Ettore Rosato sulla possibilità di un passaggio al gruppo di Italia viva. Ma con riserva, perché prima dovevamo confrontarci con i nostri amici di centro. E capire quanto davvero di centro sia questo movimento – dice Cardinale -. Io me lo auguro perché penso che Renzi sia l’unico a potere realizzare questo progetto ma se invece si tratterà di un partito lideristico, che non ha regole partecipative e che non valorizza i territori e la cultura del centro, che è la mia da sempre, allora non potremo essere interessati. E non parlo di me, che sono un pensionato, o di mia figlia, che non si ricandiderà più, ma degli amici che auspicano che quell’area si strutturi”. Insomma, le strade di Faraone e Cardinale, che per anni hanno marciato accanto, sembrano in questo momento non incrociarsi. Ricostruzioni di stampa circolate in questi giorni e non smentite da ambienti di Italia viva hanno ipotizzato anche una frenata da parte renziana. Quel che è certo è che al momento il matrimonio tra Italia viva e l’ala di Sicilia Futura ancora vicina a Cardinale (i due deputati regionali D’Agostino e Tamajo si sono ormai allontanati) non si celebra. Sarà Forza Italia l’approdo dei Cardinale? “Macché, mia figlia ha votato la fiducia al governo Conte”, risponde l’ex ministro. Al momento, le adesioni di ex Pd sui territori al movimento renziano sono state contenute.