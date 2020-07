Chirurgia ginecologica

PALERMO – Occuparsi del benessere e della salute delle donne impone ai centri specializzati di perseguire tale scopo per tutte le fasi della loro vita. Soprattutto in un’epoca segnata dall’aumento di soggetti anziani ancora in grado di continuare a svolgere tutti gli aspetti di una vita normale. E talvolta nella donna può alleviare tante sofferenze e fastidi il ricorso al laser col suo tocco morbido per il ripristino di funzioni importanti. E’ quel che è accaduto per i primi otto interventi eseguiti con una nuova tecnologia laser a diodi, per la cura dei disturbi funzionali vaginali, nella Casa di Cura Triolo Zancla. Laser azionato dal dottor Biagio Adile, già impegnato su tutte le problematiche uroginecologiche.

La nuova tecnologia prevede una serie di trattamenti mini-invasivi e nella maggior parte dei casi indolore, in regime ambulatoriale, senza la necessità di praticare un’anestesia o particolari precauzioni pre e post operatorie. Per contrastare i problemi derivanti dall’avanzamento dell’età nelle donne in menopausa o che hanno subito trattamenti oncologici. Il laser a diodi (non tutti i laser sono uguali) è un sistema stabile con caratteristiche tecniche avanzate in grado di garantire performance di alto livello, come precisa Adile: “La procedura laser di ringiovanimento vaginale riattiva la produzione di collagene e ristabilire le caratteristiche della mucosa tipiche dell’età fertile della donna…”.