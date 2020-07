TRAPANI – Un anno e undici mesi di carcere: è la pena patteggiata da Salvatore Angelo Catalano, assessore e vicesindaco del Comune di Erice, accusato di corruzione e abuso d’ufficio.

Il politico, su richiesta della Procura di Trapani, lo scorso febbraio era finito ai domiciliari (fu poi scarcerato per una questione legata alle esigenze cautelari).

Le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale fecero emergere il suo ruolo nella gestione illecita di alcuni appalti e affidamenti diretti di opere pubbliche. In particolare Catalano avrebbe esercitato “pressioni sul dirigente del settore lavori pubblici al fine di far aggiudicare i lavori di manutenzione della rete di illuminazione pubblica ad un’impresa, sponsorizzata da lui”. L’ex vice sindaco ha preferito chiudere la sua vicenda giudiziaria con il patteggiamento, anche se aveva avuto un ripensamento. Si è presentato infatti in aula chiedendo, tramite il suo legale, l’avvocato Francesco Moceri, di potere tornare suoi propri passi. La richiesta di patteggiamento era di alcuni mesi fa, quando i sei mesi di custodia cautelare aveva causato in lui sconforto e stress psicologico. Da qui la scelta di patteggiare. Ora era invece sicuro di potere dimostrare in aula la sua innocenza. Voleva essere processato.

Il giudice, però, non ha accolto la richiesta di revoca e ha ratificato il patteggiamento. L’avvocato Moceri parla di decisione “non condivisibile” e farà ricorso in cassazione per ottenere lì’annullamento del provvedimento.