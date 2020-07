Farmaci ritirati

A distanza di pochi giorni, la lista dei farmaci a base di ranitidina ritirati si allunga: i lotti banditi dall’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) passano da 195 a oltre 500, fra cui 13 di Buscopan Antiacido da 75 mg con scadenza il 1° maggio 2021. I farmaci a base del principio attivo per trattare i problemi gastrici contengono un’impurità, l’Ndma, considerata potenzialmente cancerogena dall’Organizzazione mondiale della sanità. La prima lista era stata diffusa lo scorso 20 settembre.

Aumentano dunque i lotti di farmaci prodotti dall’officina indiana Saraca laboratories ltd ritirati in via precauzionale, in attesa di accertamenti. Tra questi, oltre ai 13 di Buscopan, ne risultano anche 34 di Zantac tra compresse, fiale e sciroppo, 22 di Ranibloc, e diversi di Raniben, Ranidil, Ulcex, Ranitidina Zentiva e Ranitidina Hexa. Qui la lista completa.