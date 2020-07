PALERMO – Paura oggi pomeriggio a Mondello: il grosso ramo di un albero è crollato, finendo sulla spiaggia in cui si trovavano alcuni bagnanti che stavano approfittando del clima ancora mite. E’ stato subito lanciato l’allarme ai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto per avviare le operazioni di rimozione e di messa in sicurezza.