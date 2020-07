MESSINA – Un altro furto con aggressione in casa ad un’anziana di 90 anni a Brolo (Me), a pochi giorni da quando un altra novantenne è stata derubata, aggredita e violentata a Messina. In questo caso la vicina ha visto la porta aperta dell’anziana ed è entrata in casa. Qui ha trovato la donna ancora imbavagliata. Era stata aggredita, legata e derubata. E’ stata portata d’urgenza all’ospedale “Barone Romeo” di Patti, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. I carabinieri stanno indagando per identificare gli aggressori.