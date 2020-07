L’Oreal’ assume

Opportunità lavorative per entrare a far parte della multinazionale “L’Oreal”. L’azienda, nata in Francia oltre un secolo fa, oggi è leader nel settore del commercio di prodotti cosmetici e per la cura del corpo. In 110 anni ha creato un vero e proprio impero in tutto il mondo: “L’Oreal” conta infatti sedi in 180 paesi e quasi centomila dipendenti, di cui duemila operano su tutta la nostra penisola. Ora l’azienda sta selezionando nuovo personale, neo diplomati e neo laureati, da inserire nell’organico dei punti vendita italiani. Posti come commessi anche in alcuni capoluoghi siciliani, come Catania, Messina, Trapani e Siracusa.

Per ricevere maggiori informazioni e per proporre la propria candidatura è sufficiente collegarsi al sito di “L’Oreal”, accedendo direttamente a questa area: https://career.loreal.com/IT/SearchJobs/?3_110_3=%2218035%22&jobOffset=0.