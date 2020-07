Migrante pulisce la strada

Cercava di rendersi utile pulendo volontariamente le strade della città, ma è stato multato di 350 euro perché sprovvisto di permesso comunale. Protagonista della vicenda è Monday, un giovane immigrato nordafricano che vive a Mestre, in provincia di Venezia; nel verbale consegnato al ragazzo, i vigili scrivono di averlo “sorpreso palesemente a ripulire la zona senza alcuna autorizzazione comunale”.

L’avvocato Matteo D’Angelo si è messo a disposizione per aiutare Monday e tirarlo fuori da una situazione a suo dire inspiegabile: “Non si parla di ostruzione della strada, né di questua o di degrado – dice il legale -. Monday segnala la sua presenza indossando un gilet catarifrangente e non usa neppure detergenti, che potrebbero rappresentare un problema se fossero chimici. Nel regolamento comunale non mi pare ci siano gli estremi per un simile accanimento”.

Nell’attesa di capire se la sanzione sia contestabile, D’Angelo ha lanciato un appello online per raccogliere la cifra e pagarla. “Monday ha fatto fatica a comprare la scopa e i sacchetti, chiedo a tutti di aiutarlo” – si legge sul suo profilo Facebook -. “Tanti hanno già risposto e stiamo raccogliendo la somma. Se supereremo i 350 euro ogni centesimo in più lo lasceremo comunque a lui”.