PALERMO – Un unico gestore privato curerà il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti in tredici comuni della provincia di Palermo. L’appalto è stato affidato dopo una gara pubblica dal presidente della Srr Palermo provincia est, Rosario Lapunzina, a una associazione temporanea di imprese costituita da Multiecoplast e Caruter. Per 53 milioni e 400 mila euro l’Ati gestirà per sette anni il servizio nei comuni di Altavilla Milicia, Baucina, Caccamo, Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Ciminna, Mezzojuso, Sciara, Trabia, Ventimiglia di Sicilia, Villafrati. I 63 mila cittadini interessati (che diventano 75-80 mila nel periodo estivo per i flussi turistici di Cefalù, Altavilla e Trabia) producono circa 85 tonnellate di rifiuti al giorno, quasi 31 mila tonnellate in un anno. (ANSA).