Ridotto in fin di vita

Sottoposto a un intervento d'urgenza, il vecchio maremmano è ancora in condizioni critiche

È stato trovato quasi morto, dopo essere stato ferito con un’arma da fuoco, investito e picchiato. Eppure Ignazio, un vecchio pastore maremmano, non si è arreso. I residenti della periferia di Norbello, in provincia di Oristano, hanno avvisato la clinica veterinaria ‘Duemari’ nel tentativo di salvargli la vita in una lotta contro il tempo.

Il cane è stato sottoposto a un intervento chirurgico; oltre alle ferite evidenti, aveva anche un polmone perforato. “Siamo disperati. Se sopravvive lo chiameremo Ignazio, dal luogo dove è stato soccorso”, avevano scritto a caldo i veterinari su Facebook, mostrando alcune foto del cane e riferendosi alla chiesa di Sant’Ignazio dov’è stato trovato. L’operazione però ha riacceso le speranze e “Ignazio ha ritrovato la voglia di mangiare”, informa la clinica, che comunque avvisa: “Le sue condizioni sono sempre critiche”.

Indignato il sindaco di Norbello, Matteo Manca: “Non ho neanche parole per descrivere lo schifo che provo e la vergogna di far parte della razza umana come il bastardo vigliacco che ha fatto questo”.