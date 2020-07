PALERMO – Prima la corsa disperata all’ospedale più vicino, il Buccheri La Ferla, poi il trasferimento al Di Cristina, dove il piccolo è stato ricoverato e sono stati effettuati tutti gli accertamenti.

Un bimbo di un anno e mezzo è stato ricoverato, ieri, in Rianimazione a Palermo dopo avere ingerito hashish e cocaina. Inizialmente era stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di via Messina Marine, ma è poi è stato necessario trasferirlo.

Per ore i genitori sono rimasti dietro la porta del reparto in attesa di notizie. Le condizioni del piccolo sono migliorate nel giro di ventiquattro ore ed è stato portato in Pediatria, dove viene tuttora tenuto sotto stretto controllo.

La polizia ha segnalato la vicenda al tribunale dei Minori, in base a quanto il padre ha raccontato ai medici e agli agenti, il figlio avrebbe raccolto la droga per strada, poi l’avrebbe ingerita o inalata. Una versione che non convince la polizia, che ha già effettuato un sopralluogo nell’abitazione della famiglia.