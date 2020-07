Calenda fa asse con +Europa

Il “fidanzamento” si celebrerà al Sud, a Napoli l’11 ottobre. Siamo Europei, il movimento di Carlo Calenda che si sta strutturando in partito, e Più Europa, lanceranno la loro proposta liberaldemocratica ed europeista, alternativa al sovranismo di Salvini e Meloni, e al patto giallorosso tra Pd e 5 Stelle che ha partorito il Conte bis. È il possibile inizio di un percorso politico che punta a creare una “casa” liberaldemocratica, un potenziale concorrente alla creatura neocentrista di Matteo Renzi, che invece sta al governo nazionale con i 5 Stelle. L’evento di Napoli, con Calenda, Emma Bonino, Matteo Richetti e Benedetto Della Vedova, dovrebbe essere l’inizio di una collaborazione per i due movimenti. Che restano distinti ma stanno già lavorando per strutturarsi sul territorio, anche in Sicilia.

Nell’Isola, il lavoro organizzativo per Più Europa è affidato a Fabrizio Ferrandelli. Il movimento di Bonino ha già una presenza territoriale con gruppi consiliari in diversi comuni. A Messina in consiglio c’è Alessandro De Leo, a Palermo si è avvicinato al movimento il consigliere comunale Giulio Cusumano, il coordinatore provinciale è il consigliere comunale Cesare Mattaliano. A Catania il movimento vede in prima linea Settimo Minnella e Chiara Guglielmino. E ci sono poi gruppi che si sono strutturati in altre province. A Traoani il riferimento è il consigliere Salvatore Tarantolo. Alle ultime Europee nella circoscrizione Isole +Europa ha ottenuto poco meno del 2 per cento.

C’è poi il nascente movimento di Calenda. Molto vicino all’ex ministro è il sindaco di Cinisi Gianni Palazzolo, attivissimo in questi giorni. Simpatizzante di Siamo Europei (fu tra i primi a firmarne il manifesto) è il sindaco di Siracusa Francesco Italia, che al momento sta osservando i movimenti al centro e potrebbe essere della partita. Alle ultime Europee in quota Siamo Europei fu candidata con il Pd la catanese con base a Bruxelles Virginia Puzzolo che raccolse più di 13mila preferenze nella circoscrizione Isole. In quella lista c’era anche Mila Spicola, già vicesegretario regionale del Pd, che è stata molto vicina a Calenda. I comitati del movimento dell’ex ministro si stanno costituendo in Sicilia (qualche giorno fa è nato quello messinese coordinato da Fabrizio Provenzano e quello ragusano con alla guida Massimo Tidona), aprendo per lo più a società civile. Lo spirito è questo, non ci sarà verosimilmente una raccolta di ceto politico. Anche se ci sarebbero alcuni sindaci interessati.

Si parte in due ma chissà che non si prosegua in tre. Interlocuzioni sarebbero in corso tra i libdem di Bonino e Calenda ed Europa Verde. Al momento, Più Europa e i verdi hanno solo avviato una battaglia comune sulla legge elettorale.