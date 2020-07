La ‘banda dei Rolex’

Da novembre 2017 a marzo 2018, secondo le accuse, avevano rubato orologi di valore agli automobilisti di Milano e non solo, riuscendo ad accumulare 100 mila euro di refurtiva. I sei componenti della ‘banda dei Rolex’, tutti di origini napoletane, sono stati arrestati dalla polizia di Milano dopo la ricostruzione di sei rapine; a una di queste, avvenuta il 7 marzo, era già seguito l’arresto di alcuni componenti dell’organizzazione.

Il modus operandi della banda era collaudato e veniva applicato in tutta Italia, com’è stato appurato dalla squadra mobile di Milano: i membri percorrevano in moto le strade più trafficate delle città e si soffermavano sulle auto di grossa cilindrata, quindi ‘studiavano’ i polsi dei guidatori. Una volta individuata la potenziale vittima, aspettavano di sorprenderla fuori dall’auto e aggredirla per poi fuggire con l’orologio.

Le indagini hanno permesso di delineare l’organigramma della banda dei Rolex: gli esecutori materiali delle rapine erano tre, un 43enne, un 37enne e un 35enne, mentre un uomo di 52 anni si occupava di effettuare appostamenti per individuare possibili vittime e, insieme a un 41enne, anche di rendere irrintracciabili i motorini utilizzati per le rapine. Il sesto componente, di 48 anni, aveva il compito di trovare la base usata per ogni colpo; ingannava le agenzie immobiliari spacciando la banda per un gruppo di operai che avrebbero lavorato nel ristorante dov’era impiegato. I sei sono ritenuti responsabili del reato di associazione per delinquere finalizzata alla rapina. Tra loro uno si trovava già in carcere, due erano ai domiciliari e uno in prova ai servizi sociali.