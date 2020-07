L’allarme dell’Onu:

Le regioni del mondo con i ghiacciai più piccoli, fra le quali l’Europa Centrale, “sono destinate a perdere più dell’80% della loro attuale massa di ghiaccio nel 2100, e molti ghiacciai sono destinati a sparire comunque”. Lo scrive in un rapporto il comitato scientifico sul clima dell’Onu. Resta intanto l’allerta per il ghiacciaio di Planpincieux, sul Monte Bianco, che rischia di crollare sulla Val Ferret. Da domani sarà allestito un radar che ne sorveglierà in tempo reale lo stato di salute. E per stasera è prevista una perturbazione che porterà una diminuzione delle temperature e una leggera nevicata, condizioni che potrebbero favorire il rallentamento della massa instabile.