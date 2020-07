PALERMO – “Il Consiglio comunale di Palermo approvi entro il 30 settembre il rendiconto finanziario per non mettere a rischio la stabilizzazione dei precari e l’erogazione dei servizi”. A lanciare l’appello agli inquilini di Sala delle Lapidi sono Margherita Amiri e Mario Basile, segretario provinciale e responsabile dipartimento Enti locali Cisl Fp Palermo Trapani, insieme al gruppo Rsu della federazione al Comune di Palermo.

La Cisl Fp ripercorre le ultime tappe del percorso di stabilizzazione dei dipendenti del Comune di Palermo. Il segretario generale del Comune, Antonio Le Donne, ha invitato le commissioni esaminatrici dei concorsi ad accelerare i lavori finalizzati alla stabilizzazione dei lavoratori. Ieri è arrivato il parere positivo del Collegio dei revisori dei Conti sul rendiconto di gestione 2018, atto propedeutico alla sottoscrizione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. Il presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Orlando, a seguito del parere favorevole ha inserito nell’ordine del giorno dei lavori d’aula, l’approvazione del documento finanziario.

“Ci sono tutte le condizioni per varare il rendiconto entro il termine perentorio del 30 settembre – aggiungono Amiri, Basile e le Rsu – dunque richiamiamo tutti i consiglieri al senso di responsabilità, in modo da scongiurare procedure sanzionatorie per il Comune di Palermo, che rallentino ulteriormente la chiusura definitiva della vertenza dei lavoratori a oggi ancora precari, mettendo, quindi, a rischio il loro futuro e la garanzia dei servizi”. “Basta con le deroghe – chiosano Amiri, Basile e le Rsu – va posta la parola fine al lungo periodo di precariato di questi lavoratori, che giornalmente garantiscono servizi essenziali alla cittadinanza con grande dignità e senso di abnegazione”.

“In queste ore in tanti stanno lavorando alacremente per fare firmare i contratti ai lavoratori il 30 settembre. Ci sono impiegati comunali che prepareranno tutti i documenti nel fine settimana – dicono i segretari provinciali Lillo Sanfratello Cgil Fp, Salvatore Sampino ed Ilioneo Martinez della Uil Fp e Nicolò Scaglione del Csa Ral di Palermo – Abbiamo seguito passo passo tutte le fasi della vicenda, delle grandi difficoltà attraversate in questi mesi che sono state superare grazie all’impegno degli uffici e dell’amministrazione attiva, ora spetta al Consiglio Comunale fare la propria parte e siamo assolutamente certi che tutti faranno a pieno quanto occorre per garantire i lavoratori ma soprattutto, in una fase che come tutti sanno vede le risorse umane scarseggiare a causa delle fuoriuscite, le risorse umane necessarie per il funzionamento del comune di Palermo”.

Il rendiconto sarebbe calendarizzato per il prossimo 30 settembre. “Chiediamo di anticipare l’approvazione altrimenti salterebbe tutto il lavoro fin qui svolto – spiegano i sindacalisti – Ci sono lavoratori che aspettano 20 anni per questo traguardo. Per questo Cgil, Csa e Uil ed i rispettivi gruppi Rsu, fanno appello a tutti i gruppi consiliari, alle commissioni consiliari alla presidenza del Consiglio Comunale, perché facciano un ulteriore sforzo per approvare il rendiconto 2018 entro il 27 Settembre, per permettere agli uffici (che lavoreranno anche nel fine settimana) di poter dare corso a tutti gli atti indispensabili alla firma dei contratti senza vanificare quanto fatto fin ora”.