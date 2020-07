Il 7 ottobre la proposta di legge costituzionale sul taglio dei parlamentari approderà alla Camera, per l’ultima lettura parlamentare. La decisione della conferenza dei capigruppo fissa così la data della discussione generale, mentre l’8 ottobre sono previste le votazioni sul testo, tassello chiave per il futuro del governo Movimento cinque stelle-Partito democratico.

La tabella di marcia sta proseguendo come anticipato dal Pd in occasione dell’accordo di governo, con l’ok del segretario Nicola Zingaretti ma a patto che venisse rivista la legge elettorale. “La fiducia deve essere la caratteristica di questa maggioranza”: così commenta i progressi sul taglio dei parlamentari il capogruppo dem alla Camera, Graziano Delrio.

Festeggia da New York Luigi Di Maio, con una diretta su Facebook: “Una bella notizia dall’Italia: a ottobre tagliamo finalmente il numero dei parlamentari!”, esclama il ‘capo politico’ del M5s, che non si risparmia una frecciata a Matteo Salvini e aggiunge: “In questo momento tutti dicono che questo governo è nato per mantenere le poltrone e invece proprio questo governo le taglia, alla faccia di chi ha fatto cadere il governo per non tagliare i parlamentari”.