PALERMO – Gli studenti palermitani si preparano a invadere la città per la giornata a difesa dell’ambiente di venerdì 27 novembre. A pochi giorni dalla strigliata ai potenti del mondo da parte della giovane Greta, diventata un’icona mondiale dell’ecologia, anche a Palermo i giovani si stanno mobilitando per la grande manifestazione “Global Strike for Future”, che si svolgerà anche nel capoluogo siciliano. Due cortei partiranno rispettivamente da piazza Croci e da piazza Giulio Cesare per riunirsi in un unico serpentone al Politeama. Da qui il popolo di Greta si sposterà verso piazza del Parlamento attraversando il centro storico.

La manifestazione per l’ambiente porterà in piazza migliaia di studenti ma anche docenti e semplici cittadini senza alcun colore politico ma uniti dalla sensibilità ai temi ecologisti e alla difesa del pianeta dall’inquinamento. Una mobilitazione giovanile straordinaria che ha ricevuto la “benedizione” del ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti che ha invitato i dirigenti ad agevolare la presenza degli studenti alla manifestazione.