Via Notarbartolo, donna accoltellata

PALERMO- Una donna mauriziana di 23 anni è stata accoltellata a Palermo, in via Notarbartolo. Ha diverse ferite alla testa e alla spalla.

La donna è stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale Civico, non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri che stanno cercando un giovane. Si tratta del fratellastro della vittima, un ragazzo di quindici anni.

Dalle prime indagini emerge che il giovane abbia impugnato il coltello durante una lite in casa per futili motivi. La sorellastra è scesa in strada in cerca di aiuto.

I carabinieri stanno cercando il fratellastro di 15 anni che durante una lite per futili motivi avrebbe accoltellato la giovane di 23 anni. La lite sarebbe iniziata a casa e poi proseguita per strada in via Notarbartolo. Il fratello avrebbe colpito la sorella con un grosso coltello da cucina alla testa e alla spalla. La giovane ferita ha cercato soccorso in un panificio di fronte il palazzo dove vive con il padre mauriziano e la nuova compagna del padre polacca. L’aggressore è il figlio della donna. In queste ore i carabinieri stanno cercando il ragazzo che è fuggito. I vigili del fuoco hanno aperto la porta di casa per consentire ai carabinieri di eseguire un sopralluogo. Il coltello utilizzato è stato trovato nell’androne del palazzo. (ANSA).