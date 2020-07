Acireale, sconfitta a tavolino

PALERMO – Il giudice sportivo Aniello Merone ha accolto il reclamo presentato dall’Acr Messina in occasione della partita persa in casa contro l’Acireale 2-1 lo scorso 8 settembre e ha ribaltato il risultato con il 3-0 a tavolino per i peloritani nel Girone I della Serie D. L’Acr Messina segnalava la presenza in campo di Francesco Cannino, giocatore che in realtà doveva ancora scontare una precedente squalifica rimediata proprio quando giocava con il Messina. Cannino aveva giocato anche la prima di campionato contro la Palmese, ma a questo proposito il giudice sportivo non ha adottato alcun provvedimento in mancanza di reclamo. Per effetto della decisione cambia la classifica del campionato con il Palermo che resta l’unica formazione al comando a punteggio pieno con 12 punti in 4 partite, seguito dal Licata a quota 10. Scivola al terzo posto a 9 punti l’Acireale. (ANSA).