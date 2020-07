CANICATTI’ (AGRIGENTO) – Sarà intitolato a Rosario Livatino il giudice di Canicattì ucciso il 21 settembre 1990 alle porte di Agrigento l’istituto comprensivo di Ficarazzi in provincia di Palermo. La decisione è stata assunta dal consiglio di istituto e dei docenti su proposta del dirigente scolastico Mario Veca che ha già ricevuto tutte le autorizzazioni, anche quella della Prefettura di Palermo.

Questa mattina a Ficarazzi don Giuseppe Livatino, omonimo e non parente del magistrato, referente della Postulazione generale, incontrerà gli studenti per delineare la figura di Rosario Livatino per il quale è in corso la fase romana della canonizzazione. (ANSA).