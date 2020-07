PALERMO – Vagava all’interno dell’aeroporto di Punta Raisi quando è stato rintracciato dai carabinieri. I militari della compagnia di San lorenzo, insieme ai colleghi di Carini, hanno bloccato ieri sera il fratellastro della ragazza accoltellata in via Notarbartolo.

Si tratta di un 15enne romeno, adesso accusato di lesioni personali aggravate e trasferito in una comunità, in attesa delle decisioni dei giudici del Tribunale per i minorenni. Il dramma ieri pomeriggio, in pieno centro a Palermo: la ragazza, 22enne, ha lanciato l’allarme dopo essere stata ferita, in seguito ad una lite per futili motivi.

Si è rifugiata all’interno di un panificio e ha chiesto aiuto, permettendo ai sanitari del 118 di trasportarla in poco tempo all’ospedale Civico, dove i medici hanno accertato che non è in pericolo di vita. Nel frattempo i carabinieri avevano avviato le ricerche del ragazzo, poi rintracciato in aeroporto.