Il ritiro dal mercato di diversi farmaci contenenti ranitidina ha aperto un fronte di controlli a tappeto in tutta l’Unione Europea. Ora l’Ema, Agenzia europea per i medicinali, chiede che vengano testati tutti i farmaci autorizzati al commercio nell’UE per verificare l’eventuale presenza di nitrosammine.

Le sostanze sono le stesse contenute nei lotti di farmaci ritirati dall’Agenzia italiana del farmaco (qui la lista), e che l’Organizzazione mondiale della sanità considera potenzialmente cancerogene. La determinazione, precisa l’Ema, è una forma di precauzione e riguarda tutti i farmaci che contengono principi attivi prodotti da sintesi chimica. L’Agenzia europea per i medicinali comunica che “se vengono trovate nitrosammine in uno di questi farmaci, i detentori dell’autorizzazione all’immissione al commercio devono informare le autorità rapidamente per poter prendere i provvedimenti regolatori più appropriati”.

La decisione solleva dei dubbi tra gli esperti: “E’ una buona iniziativa quella di fare controlli che comunque sono precauzionali, d’altra parte desta anche un po’ di sorpresa che questo tipo di test non venga fatto a priori, in modo regolare, su tutte le materie prime che vengono utilizzate e sui prodotti finiti”. Lo dice all’Adnkronos Salute il farmacologo e fondatore dell’Istituto ‘Mario Negri’, Silvio Garattini. La presenza di nitrosammine “non ha niente a che fare con il farmaco in sé – spiega Garattini -, sono delle impurità, ma quando si preparano delle materie prime, quando poi i prodotti vengono messi in compresse e fiale, ci dovrebbe essere un controllo per eventuali impurità cancerogene”. Nel frattempo, l’Aifa lancia l’allarme: su internet sono presenti liste di farmaci ritirati ‘fake’, dalle quali il consumatore è invitato a diffidare.