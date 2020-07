Daniela Toscano ascoltata in Procura

ERICE (TRAPANI) – Il sindaco di Erice, Daniela Toscano, è indagata per abuso d’ufficio. E’ stata lei stessa a rendere noto di aver ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Trapani. Interrogata dal Pm, la Toscano riferisce di aver manifestato la sua estraneità ai fatti contestati. Allo stato non sono noti altri particolari, né se c’è un collegamento con un’inchiesta che ha portato, nei mesi scorsi, all’arresto per corruzione del vice sindaco Angelo Catalano.

aniela Toscano è accusata di abuso di ufficio nell’ambito di un’indagine legata alla realizzazione di parcheggi nella zona del quartiere San Giuliano, a valle della cittadina medievale. Con la Toscano, ci sarebbero altri soggetti coinvolti nell’indagine. Il vice sindaco Angelo Catalano, nei mesi scorsi è stato arrestato con l’accusa di corruzione, perché avrebbe assegnato lavori pubblici direttamente simulando la somma urgenza. Nei giorni scorsi è stato condannato dal gup ad un anno e nove mesi di reclusione. Catalano dopo aver chiesto il patteggiamento, nel corso dell’udienza, ha manifestato la volontà di essere giudicato con il rito ordinario. Richiesta respinta dal gup. Il suo legale ha annunciato ricorso per Cassazione. L’ex vice sindaco, nei giorni scorsi, ha dichiarato di essere stato abbandonato da tutti.

