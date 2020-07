PALERMO – “C’e’ la necessita’ di un grosso Piano per il Sud”. Ne e’ convinto il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro che a Palermo, ascoltato dalla Dire, ha parlato delle priorita’ segnalate dal sindacato al governo. Secondo Cavallaro il piano per il Meridione dovra’ riguardare soprattutto “le infrastrutture per potere valorizzare – ha concluso – turismo, terziario e agricoltura”. E sulle ricette che il governo dovrebbe mettere in campo per la prossima manovra, il segretario della Cisal ha aggiunto: “Bisogna puntare sul contrasto all’evasione fiscale. Se si abbatte l’evasione fiscale si liberano risorse che possono essere destinate a tanti settori”. Cavallaro a Palermo ha partecipato all’inaugurazione di un centro fiscale del sindacato: tra i presenti il commissario della Cisal Sicilia, Nicola Scaglione, e il segretario generale Csa-Cisal, Giuseppe Badagliacca, oltre che Gianluca Colombino, segretario della Cisal Palermo.