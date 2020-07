Tasse su fumo e gioco

Nel decreto fiscale allo studio del governo potrebbe esserci posto anche per misure tipiche delle manovre di finanza pubblica. Come per esempio quelle sul fumo, settore in cui secondo Il Messaggero si punterebbe a una rimodulazione dei prelievi sui vari prodotti: sigarette tradizionali, elettroniche e tabacco riscaldato. Dal settore del gioco, invece, il governo potrebbe ottenere un gettito tra 800 milioni e 1 miliardo di euro aumentando il Preu, il Prelievo unico erariale sulle slot machine. Una manovra che si preannuncia complicata, perché gli aumenti annuali delle tasse sulle macchinette hanno ristretto i margini dei gestori e ridotto il valore delle aziende del settore.

Risulterebbe percorribile anche una quarta edizione della rottamazione delle cartelle e dei ruoli di Equitalia. Ancora Il Messaggero sostiene che la misura è sul tavolo, ma la decisione sull’inserimento nel provvedimento sarà politica. La rottamazione-ter si è conclusa il 31 luglio e ha coperto gli avvisi ricevuti dalla riscossione dal 2000 fino alla fine del 2017, compresi quelli sfuggiti alle due precedenti. La nuova misura riprenderebbe da dove interrotto, coprendo quindi il 2018.

Ieri sera, dopo l’incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha riunito i suoi vice e sottosegretari per fare il punto della situazione, in vista della Nota di aggiornamento del Def e delle misure da inserire nel decreto fiscale. In ogni caso, non si entrerà nel vivo del provvedimento prima della prossima settimana.