L'uomo è stato portato in camera di sicurezza in questura

PALERMO – E’ stato particolarmente complicato per la polizia fermare un cittadino gambiano di 19 anni, che aveva tentato un furto in un supermercato di via Sampolo. L’uomo aveva tentato di scappare senza pagare la merce di cui aveva riempito lo zaino. Con violenza l’uomo è riuscito a divincolarsi e a vincere la resistenza dei dipendenti del market che avevano cercato di bloccarlo. Il giovane extracomunitario è stato intercettato in via Arimondi da una pattuglia di militari dell’Esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure”.

Sul posto è giunta anche una volante della polizia. Gli agenti con qualche difficoltà sono riusciti ad arrestarlo nonostante l’aggressione violenta dell’uomo agli agenti che hanno riportato lievi ferite. L’uomo ha anche danneggiato una delle vetture di servizio. Il giovane, una volta riportato alla calma, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura, dove ha trascorso la notte fino alla celebrazione, nel corso della giornata di ieri, dell’udienza in Tribunale che ne ha convalidato l’arresto per i reati di minaccia e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e furto.