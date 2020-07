PALERMO – “Il governo regionale fortemente ancorato al passato fascista continua a proporre soluzioni improntate alla nostalgia: prima il presidente Musumeci finanzia il recupero dei borghi realizzati al tempo del Duce, senza dire cosa intende farne. Adesso il neo assessore al Turismo Messina, come primo atto significativo dalla sua nomina, indica ai teatri siciliani quali opere culturali promuovere, in particolare per ricordare la tragedia delle foibe”. Lo dice Antonello Cracolici, parlamentare regionale del Pd. “Insomma – aggiunge Cracolici – non sanno come governare una Sicilia in grado di guardare al futuro, e si nascondono nel passato. Ma ogni giorno dimostrano l’assoluta inadeguatezza al loro compito”.

(ANSA).