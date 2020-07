MARSALA (TRAPANI) – Un automobilista, alla guida di un Suv bianco, ha investito e ucciso due cani sul lungomare Boeo di Marsala nei pressi del Monumento ai Mille. E’ poi fuggito. In quel momento, sul lungomare c’erano parecchie persone: famiglie, turisti e altre persone che transitavano da quelle parti per raggiungere le strade del centro dove si è svolto il corteo per la giornata mondiale a difesa del clima.