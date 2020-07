PALERMO – Il ministero dello Sviluppo economico ha convocato un vertice a Roma per affrontare la vertenza della Blutec spa. L’incontro nella capitale è stato convocato per giovedì 3 ottobre alle 16. Al tavolo siederanno i direttori generali del ministero del Lavoro, i vertici di Invitalia, l’amministratore giudiziario di Blutec, i sindacati e le Regioni in cui ci sono stabilimenti dell’azienda: Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Piemonte e Sicilia.

Il tavolo ministeriale era stato richiesto a gran voce dai sindacati, soprattutto per sbloccare la cassa integrazione per i 700 lavoratori di Termini Imerese che chiedono al governo romano una soluzione per tornare al lavoro. Pochi giorni fa un centinaio di lavoratori della ex Fiat hanno protestato occupando pacificamente la stazione ferroviaria di Fiumetorto che si trova nell’area industriale dello stabilimento Blutec. Ieri mattina una nuova tegola giudiziaria si è abbattuta su Blutec: la guardia di finanza ha infatti sequestrato il cento per cento delle azioni di Metec, holding che controlla Blutec e che si occupa di componentistica per auto.