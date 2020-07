Salvini ‘sfotte’ Di Maio

“Ieri Di Maio, parlando da New York, ha detto che stanno facendo meglio della Lega. Almeno ha beccato tutti i congiuntivi, sta facendo passi avanti”. Stoccata sul piano personale di Matteo Salvini al suo vecchio partner di governo alla guida del Movimento cinque stelle, durante un intervento a Passignano sul Trasimeno, in provincia di Perugia.

Lo ‘show’ di Salvini non si limita ai commenti su Luigi Di Maio, nella Grande Mela per la conferenza dell’Onu sul clima. “Sull’immigrazione poi stanno raggiungendo l’apice – dice l’ex ministro parlando del nuovo esecutivo targato M5s-Pd -. Infatti i dati giornalieri hanno detto che sono riusciti a raddoppiare in quindici giorni gli sbarchi rispetto all’anno precedente: da 947 sbarchi a 1.900 sbarchi. Ditemi voi se è normale aver riaperto i porti”.

Salvini infierisce sul governo giallorosso e allarga il campo all’Europa: “Ho il dubbio, se non la certezza – dice alla folla che lo applaude -, che per avere il sostegno della signora Merkel e di Macron per far partire il loro governo, abbiano in cambio svenduto i porti italiani e calato le braghe permettendo che l’Italia tornasse il campo profughi d’Europa”.