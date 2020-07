MILAZZO (MESSINA) – Tragedia a Milazzo, in provincia di Messina: un incidente mortale si è verificato poco dopo le 11. Nello scontro tra una moto e una betoniera, avvenuto in via Mangiavacca, ha perso la vita un motociclista, uno studente 17enne di Villafranca. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 ma per il giovane non c’era già nulla da fare. E’ morto sul colpo. Ad intervenire per i rilievi anche la polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco.