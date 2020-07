PALERMO – Un appalto di circa 1,1 milioni per comprare le divise a 997 portieri o autisti della Regione Siciliana. Negli stessi giorni in cui l’Ars proverà a discutere del proprio enorme disavanzo, la Centrale unica di committenza siciliana sta lavorando all’aggiudicazione della gara, bandita a maggio, per la fornitura di vestiario agli impiegati che fanno il servizio di portineria, uscierile o che si occupano di guidare le auto blu della Regione. A ciascuno saranno dati due kit, uno invernale e uno estivo, con due abiti per ogni periodo. Quattro in tutto per dipendente, quindi. Le divise che saranno prodotte in totale, così sono 3988.

Il valore di ogni kit a base d’asta è di 560 euro e così il valore del singolo vestito è di 280 euro circa. Per le donne la divisa prevede due gonne, due giacche, un foulard, due camice e quattro spille color oro raffiguranti la “Trinacria”. Il kit per gli uomini è lo stesso salvo che per la previsione dell’uso dei pantaloni e della cravatta. Sul lato sinistro del petto della giacca, inoltre sarà apposto in stoffa il gonfalone della Regione Siciliana sui bottoni dorati delle divise saranno impresse le iniziali “RS”.

Sono state presentate quattro offerte basate sul criterio dell’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Oltre al prezzo, così, la commissione di gara ha valutato, il rispetto dell’ambiente del capo, il pregio tecnico, il servizio successivo alla vendita e cioè il servizio sartiale di assistenza per dodici mesi e, infine, le caratteristiche estetiche e funzionali: sono preferite le divise con tirapancia, spacchetto sartoriale e il battitacco, l’orlo del pantalone per evitare l’usura.

L’offerta che ha preso il migliore punteggio, sia tecnico che economico, è quella dell’impresa Eurofor. Questa ha offerto un ribasso del 37 per cento circa facendo abbassare il prezzo dell’intera fornitura a 700mila euro. Le altre offerte sono state quella della società Forint che per la fornitura ha offerto un prezzo di 917mila euro circa con il 17 per cento di ribasso circa, la società Futuro che con i 12,5 per cento circa di ribasso ha fatto ridurre il valore dell’appalto a 976mila euro. L’offerta più alta è stata quella di Modit group che ha offerto un ribasso del 4,6 per cento circa per un valore dell’appalto pari a oltre un milione.

Ma l’offerta più bassa è stata ritenuta anomala e così adesso la Cuc dovrà verificare che il prezzo offerto sia congruo. Se, dopo questa fase, l’appalto dovesse essere affidato all’azienda che ha fatto il miglior ribasso, il valore il costo per divisa sarà di circa 175 euro, se invece l’appalto dovesse andare alla seconda classificata il costo della divisa lieviterebbe a 230 euro. Nel primo caso la fornitura completa ad impiegato costerebbe circa 700 euro. Nella seconda ipotesi, invece, i due kit costeranno circa 920 euro a dipendente.

Dal dato delle divise che vengono comprate emerge, così, anche il numero di portieri, usceri e autisti della Regione. Come riporta il capitolato tecnico dell’appalto “il numero dei dipendenti destinatari della fornitura è di numero 997 unità”. Insomma, nella Regione con 13mila dipendenti, un dipendente ogni tredici fa il portiere o l’autista. E avrà presto una, anzi quattro, nuove divise.