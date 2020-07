LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Due gli sbarchi di migranti ieri sera a Lampedusa: piccole imbarcazioni con a bordo ognuna 25 persone sono state intercettate dalle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. La prima barca è stata trovata nelle vicinanze dell’isola alle 20, mentre la seconda nella stessa area un’ora dopo. I migranti sono stati portati nel centro di accoglienza hot spot dell’isola, dove all’interno vi erano solamente una quindicina di ospiti. Con il mare calmo di questi giorni, è possibile che si verifichino altri sbarchi.

Da segnalare che sempre più spesso stanno arrivando piccole imbarcazioni, la maggior parte delle quali non sarebbero idonee e nelle condizioni di potere fare una traversata, quindi con ogni probabilità vengono portate e messe in mare nelle vicinanze dell’isola da una nave madre o da qualche peschereccio. I controlli in mare sono stati intensificati soprattutto per le grosse imbarcazioni che stazionano nelle vicinanze o si avvicinano alle coste di Lampedusa.

Sono approdati complessivamente 80 migranti. Ieri sera due piccole imbarcazioni, ciascuna con 25 persone a bordo, sono state intercettate a poca distanza dall’isola dalle motovedette della capitaneria di porto e della guardia di finanza. Tutti sono stati accompagnati nel centro di accoglienza hotspot dell’isola dove vi erano solamente una quindicina di extracomunitari. Altri 30 tunisini sono stati bloccati all’alba di stamane a Cala Palme, dopo essere riusciti ad approdare direttamente sulla spiaggia con un barchino. Anche loro sono stati trasferiti all’hotspot dove adesso sono ospitati oltre un centinaio di migranti, un numero superiore alla capienza massima della struttura. Dopo alcuni giorni di relativa calma, con il miglioramento delle condizioni meteo sono ripresi gli “sbarchi fantasma” con piccole imbarcazioni, quasi certamente messe in mare a poche miglia dall’isola da “navi madre”

Aggiornamento 15,30: Sono 7 i barchini che sono stati soccorsi, a partire dalle 19,45 di ieri e fino all’alba di oggi. Complessivamente, sull’isola di Lampedusa sono sbarcati 151 migranti. Poco prima delle 20, la Guardia costiera Cp 304 ha rintracciato 25 migranti, fra cui 8 minori, di presunta nazionalità tunisina. Erano su una barchetta in legno, di circa 6 metri, a mezzo miglio dalla costa. Un’ora dopo, al molo Favarolo è arrivata la motovedetta della Guardia di finanza che aveva rintracciato 23 tunisini, fra cui 4 minorenni; anche loro erano a bordo di una “carretta” di circa 6 metri. Poco dopo mezzanotte e mezza, nel molo Madonnina una motovedetta delle Fiamme gialle ha rintracciato 14 persone, fra cui 11 minorenni, su un’ennesima, la terza nel giro di pochissime ore, barchetta di 6 metri. All’una e mezza, nel molo commerciale, sempre la Guardia di finanza ha bloccato un natante, di 8 metri, con a bordo 43 extracomunitari di varie nazionalità; fra i 43 anche una donna e 4 minorenni. Alle 3,15, di nuovo al molo Favarolo, la Guardia di finanza ha sbarcato 16 tunisini, fra cui 3 donne e 6 minorenni, che erano su un’imbarcazione di circa 8 metri. Alle 4,20, infine, la Guardia costiera ha rintracciato altre due microscopiche imbarcazioni con un totale di 30 persone, fra cui 12 minorenni. A circa un miglio dall’imboccatura del porto di Lampedusa c’erano le due “carrette” da 6 metri ciascuna.(ANSA).

Aggiornamento ore 18.00: Altri due barchini sono arrivati a Lampedusa, a bordo, rispettivamente, 10 e 15 tunisini. Sono saliti, complessivamente, a 9 gli sbarchi, per un totale di 176 extracomunitari, a partire dalle 20 di ieri. Domani, per provare ad alleggerire l’hotspot, è in fase di organizzazione un trasferimento con il traghetto di linea.