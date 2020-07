ARAGONA (AGRIGENTO) – Cade dal tetto della casa di campagna, in contrada San Marco ad Aragona (Ag), dove, a quanto pare, era salito per effettuare dei lavori. Portato in ospedale, è morto Giuseppe La Mendola, 80 anni, conosciuto da tutti per essere stato il “Babbo Natale” del centro aiuto per la vita. “Dignità, valori cristiani, disponibilità, altruismo erano le sue caratteristiche. Amato da grandi e piccini per il ruolo di Babbo Natale che ogni anno ricopriva in occasione delle feste natalizie per raccoglie fondi per il Centro. La sua figura era divenuta simbolo di solidarietà e di tradizione”, dice Anita Castellano, presidente del Centro aiuto alla vita.