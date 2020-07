BAGHERIA (PALERMO) – Un forte mal di testa, poi la tragedia. E’ morta nel sonno a soli 27 anni una ragazza residente a Bagheria, Rossella Scardina. Le cause del decesso non sono ancora chiare, ma la notizia ha fatto il giro della cittadina alle porte di Palermo in poche ore, gettando tutti nello sconforto. La ragazza era molto conosciuta in tutto il paese, anche in seguito al suo impegno sociale e politico.

Lo scorso maggio si era anche candidata alle elezioni comunali di Bagheria nelle file del lista civica “Sarà bellissima” sostenendo la candidatura a sindaco di Gino Di Stefano. “Siamo costernati per avere appreso una notizia che ha molto colpito la nostra comunità politica e umana. Stasera è prematuramente scomparsa Rossella Scardina, una giovane attivista di Bagheria candidata alle scorse elezioni comunali. La nostra vicinanza alla famiglia, che la terra ti sia lieve”.

Decine i messaggi dedicati a Rossella sui social network: “Ciao amica mia – scrive Stefania – non riesco ancora a credere a quello che è accaduto. Ti porterò sempre nel mio cuore”. Una tragedia che si verifica a distanza di poche settimane da quella di Anita Costanza D’Amato, che abitava nella vicinissima Porticello. La ragazza è stata trovata senza vita nel suo letto, aveva soltanto 21 anni.